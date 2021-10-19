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Манчестер Сити - Брюгге 3 Ноября прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
3 Ноября 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
Манчестер СитиБрюгге

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Брюгге, которое состоится 03 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Бельгия Филипп Клеман
История личных встреч
19.10.2021 Лига чемпионов Группа A. Тур 3 Брюгге1 : 5Манчестер Сити

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