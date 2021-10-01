Ливерпуль - Атлетико 3 Ноября прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
3 Ноября 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Атлетико, которое состоится 03 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Атлетико М
Мадрид, Испания
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Диего Симеоне
История личных встреч
|19.10.2021
|Лига чемпионов
|Группа B. Тур 3
|2 : 3
|11.03.2020
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|2 : 3 ДВ
|18.02.2020
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|1 : 0
|02.08.2017
|Ауди Кап
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|29.04.2010
|Лига Европы
|1/2 финала
|2 : 1 ДВ
|22.04.2010
|Лига Европы
|1/2 финала
|1 : 0
|04.11.2008
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 4
|1 : 1
|22.10.2008
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 3
|1 : 1