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Ливерпуль - Атлетико 3 Ноября прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
3 Ноября 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
ЛиверпульАтлетико

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Атлетико, которое состоится 03 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Атлетико М
Мадрид, Испания
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
19.10.2021 Лига чемпионов Группа B. Тур 3 Атлетико М2 : 3Ливерпуль
11.03.2020 Лига чемпионов 1/8 финала Ливерпуль2 : 3 ДВАтлетико М
18.02.2020 Лига чемпионов 1/8 финала Атлетико М1 : 0Ливерпуль
02.08.2017 Ауди Кап Финал Атлетико М1 : 1 5 : 4Ливерпуль
29.04.2010 Лига Европы 1/2 финала Ливерпуль2 : 1 ДВАтлетико М
22.04.2010 Лига Европы 1/2 финала Атлетико М1 : 0Ливерпуль
04.11.2008 Лига чемпионов Группа D. Тур 4 Ливерпуль1 : 1Атлетико М
22.10.2008 Лига чемпионов Группа D. Тур 3 Атлетико М1 : 1Ливерпуль

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