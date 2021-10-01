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Боруссия Д - Аякс 3 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
3 Ноября 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Боруссия ДАякс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Аякс, которое состоится 03 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Главные тренеры
Германия Марко Розе
Нидерланды Эрик тен Хаг
История личных встреч
19.10.2021 Лига чемпионов Группа C. Тур 3 Аякс4 : 0Боруссия Д
21.11.2012 Лига чемпионов Группа D. Тур 5 Аякс1 : 4Боруссия Д
18.09.2012 Лига чемпионов Группа D. Тур 1 Боруссия Д1 : 0Аякс

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