Боруссия Д - Аякс 3 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
3 Ноября 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Аякс, которое состоится 03 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Главные тренеры
|Марко Розе
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|19.10.2021
|Лига чемпионов
|Группа C. Тур 3
|4 : 0
|21.11.2012
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 5
|1 : 4
|18.09.2012
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 1
|1 : 0