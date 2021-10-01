Спортинг - Бешикташ 3 Ноября прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
3 Ноября 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Бешикташ, которое состоится 03 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Бешикташ
Стамбул, Турция
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
|Серген Ялчин
История личных встреч
|19.10.2021
|Лига чемпионов
|Группа C. Тур 3
|1 : 4
|10.12.2015
|Лига Европы
|Группа H. Тур 6
|3 : 1
|01.10.2015
|Лига Европы
|Группа H. Тур 2
|1 : 1