Свернуть список

Брондбю - Рейнджерс 4 Ноября прямая трансляция

Стадион: Брондбю (Брондбю, Дания), вместимость: 29000
4 Ноября 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Никола Дабанович (Черногория)
БрондбюКуинз Парк Рейнджерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брондбю - Рейнджерс, которое состоится 04 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Дания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брондбю
Брондбю, Дания
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Главные тренеры
Дания Нильс Фредериксен
Англия Стивен Джеррард
История личных встреч
21.10.2021 Лига Европы Группа А. Тур 3 Рейнджерс2 : 0Брондбю

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close