Брондбю - Рейнджерс 4 Ноября прямая трансляция
Стадион: Брондбю (Брондбю, Дания), вместимость: 29000
4 Ноября 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Никола Дабанович (Черногория)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брондбю - Рейнджерс, которое состоится 04 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Дания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брондбю
Брондбю, Дания
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Главные тренеры
|Нильс Фредериксен
|Стивен Джеррард
История личных встреч
|21.10.2021
|Лига Европы
|Группа А. Тур 3
|2 : 0