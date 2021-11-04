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Лион - Спарта 4 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500
4 Ноября 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
ЛионСпарта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Спарта, которое состоится 04 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион, Франция
Спарта П
Прага, Чехия
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
Чехия Павел Врба
История личных встреч
21.10.2021 Лига Европы Группа А. Тур 3 Спарта П3 : 4Лион
22.11.2012 Лига Европы Группа I. Тур 5 Спарта П1 : 1Лион
20.09.2012 Лига Европы Группа I. Тур 1 Лион2 : 1Спарта П

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