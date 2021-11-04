Лион - Спарта 4 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500
4 Ноября 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Спарта, которое состоится 04 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион, Франция
Спарта П
Прага, Чехия
Главные тренеры
|Петер Бош
|Павел Врба
История личных встреч
|21.10.2021
|Лига Европы
|Группа А. Тур 3
|3 : 4
|22.11.2012
|Лига Европы
|Группа I. Тур 5
|1 : 1
|20.09.2012
|Лига Европы
|Группа I. Тур 1
|2 : 1