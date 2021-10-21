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Реал Сосьедад - Штурм 4 Ноября прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 32076
4 Ноября 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Андрис Трейманис (Кулдига, Латвия)
Реал СосьедадШтурм

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Штурм, которое состоится 04 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Штурм
Грац, Австрия
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Австрия Кристиан Ильцер
История личных встреч
21.10.2021 Лига Европы Группа B. Тур 3 Штурм0 : 1Реал Сосьедад

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