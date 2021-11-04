Монако - ПСВ 4 Ноября прямая трансляция
Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
4 Ноября 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - ПСВ, которое состоится 04 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Монако. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако, Монако
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|21.10.2021
|Лига Европы
|Группа B. Тур 3
|1 : 2
|16.07.2017
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2017
|0 : 0