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Монако - ПСВ 4 Ноября прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
4 Ноября 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция)
МонакоПСВ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - ПСВ, которое состоится 04 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Монако. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако, Монако
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
Германия Роджер Шмидт
История личных встреч
21.10.2021 Лига Европы Группа B. Тур 3 ПСВ Эйндховен1 : 2Монако
16.07.2017 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2017 ПСВ Эйндховен0 : 0Монако

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