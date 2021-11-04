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Легия - Наполи 4 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31800
4 Ноября 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Лоуренс Виссер (Бельгия)
Спартак ТрнаваНаполи

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Наполи, которое состоится 04 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Польша. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Легия
Варшава, Польша
Наполи
Неаполь, Италия
Главные тренеры
Италия Лучано Спаллетти
История личных встреч
21.10.2021 Лига Европы Группа C. Тур 3 Наполи3 : 0Легия
10.12.2015 Лига Европы Группа D. Тур 6 Наполи5 : 2Легия
01.10.2015 Лига Европы Группа D. Тур 2 Легия0 : 2Наполи

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