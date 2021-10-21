Олимпиакос - Айнтрахт 4 Ноября прямая трансляция
Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
4 Ноября 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Алексей Кульбаков (Гомель, Беларусь)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпиакос - Айнтрахт, которое состоится 04 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Греция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Главные тренеры
|Педру Мартинш
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|21.10.2021
|Лига Европы
|Группа D. Тур 3
|3 : 1