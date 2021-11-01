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Галатасарай - Локомотив 4 Ноября прямая трансляция

Стадион: Тюрк Телеком - Али Сами Йен (Стамбул, Турция), вместимость: 52695
4 Ноября 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария)
ГалатасарайЛокомотив

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Локомотив, которое состоится 04 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Турция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
Локомотив М
Москва, Россия
Главные тренеры
Турция Фатих Терим
Германия Маркус Гисдоль
История личных встреч
21.10.2021 Лига Европы Группа E. Тур 3 Локомотив М0 : 1Галатасарай
28.11.2018 Лига чемпионов Группа D. Тур 5 Локомотив М2 : 0Галатасарай
18.09.2018 Лига чемпионов Группа D. Тур 1 Галатасарай3 : 0Локомотив М

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