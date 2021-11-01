Галатасарай - Локомотив 4 Ноября прямая трансляция
Стадион: Тюрк Телеком - Али Сами Йен (Стамбул, Турция), вместимость: 52695
4 Ноября 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Локомотив, которое состоится 04 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Турция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
Локомотив М
Москва, Россия
Главные тренеры
|Фатих Терим
|Маркус Гисдоль
История личных встреч
|21.10.2021
|Лига Европы
|Группа E. Тур 3
|0 : 1
|28.11.2018
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 5
|2 : 0
|18.09.2018
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 1
|3 : 0