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Генк - Вест Хэм 4 Ноября прямая трансляция

Стадион: Луминус Арена - Кристал Арена (Генк, Бельгия), вместимость: 24604
4 Ноября 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Александр Ставрев (Скопье, Северная Македония)
ГенкВест Хэм

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Генк - Вест Хэм, которое состоится 04 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Бельгия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Генк
Генк, Бельгия
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Главные тренеры
Нидерланды Джон ван ден Бром
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
21.10.2021 Лига Европы Группа H. Тур 3 Вест Хэм Юнайтед3 : 0Генк

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