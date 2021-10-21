Генк - Вест Хэм 4 Ноября прямая трансляция
Стадион: Луминус Арена - Кристал Арена (Генк, Бельгия), вместимость: 24604
4 Ноября 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Александр Ставрев (Скопье, Северная Македония)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Генк - Вест Хэм, которое состоится 04 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Бельгия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Генк
Генк, Бельгия
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Главные тренеры
|Джон ван ден Бром
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|21.10.2021
|Лига Европы
|Группа H. Тур 3
|3 : 0