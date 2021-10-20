Лестер Сити - Спартак Москва 4 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия), вместимость: 32262
4 Ноября 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Халил Мелер (Турция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Спартак Москва, которое состоится 04 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер, Англия
Спартак М
Москва, Россия
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
|Руй Витория
История личных встреч
|20.10.2021
|Лига Европы
|Группа C. Тур 3
|3 : 4