Антверпен - Фенербахче 4 Ноября прямая трансляция
Стадион: Босёйлстадион (Антверпен, Бельгия), вместимость: 12975
4 Ноября 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Антверпен - Фенербахче, которое состоится 04 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Бельгия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Антверпен
Антверпен, Бельгия
Фенербахче
Стамбул, Турция
Главные тренеры
|Брайан Приске Педерсен
|Витор Перейра
История личных встреч
|21.10.2021
|Лига Европы
|Группа D. Тур 3
|2 : 2