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Црвена Звезда - Мидтьюлланн 4 Ноября прямая трансляция

Стадион: Райко Митич - Црвена Звезда (Белград, Сербия), вместимость: 55000
4 Ноября 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Томаш Богнар (Венгрия)
Црвена ЗвездаМидтъюлланд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Црвена Звезда - Мидтьюлланн, которое состоится 04 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Сербия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Главные тренеры
Сербия Деян Станкович
Дания Бо Хенриксен
История личных встреч
21.10.2021 Лига Европы Группа F. Тур 3 Мидтьюлланн1 : 1Црвена Звезда

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