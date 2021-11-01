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Марсель - Лацио 4 Ноября прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
4 Ноября 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
МарсельЛацио

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Лацио, которое состоится 04 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель, Франция
Лацио
Рим, Италия
Главные тренеры
Аргентина Хорхе Сампаоли
Италия Маурицио Сарри
История личных встреч
21.10.2021 Лига Европы Группа E. Тур 3 Лацио0 : 0Марсель
08.11.2018 Лига Европы Группа H. Тур 4 Лацио2 : 1Марсель
25.10.2018 Лига Европы Группа H. Тур 3 Марсель1 : 3Лацио

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