Марсель - Лацио 4 Ноября прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
4 Ноября 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Лацио, которое состоится 04 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель, Франция
Лацио
Рим, Италия
Главные тренеры
|Хорхе Сампаоли
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|21.10.2021
|Лига Европы
|Группа E. Тур 3
|0 : 0
|08.11.2018
|Лига Европы
|Группа H. Тур 4
|2 : 1
|25.10.2018
|Лига Европы
|Группа H. Тур 3
|1 : 3