Свернуть список

Брага - Лудогорец 4 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
4 Ноября 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Швеция)
БрагаЛудогорец

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Лудогорец, которое состоится 04 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага, Португалия
Лудогорец
Разград, Болгария
Главные тренеры
Португалия Карлуш Карвальял
Португалия Жоао Марио Феррейра Оливейра
Болгария Станислав Генчев
История личных встреч
21.10.2021 Лига Европы Группа F. Тур 3 Лудогорец0 : 1Брага
02.11.2017 Лига Европы Группа C. Тур 4 Лудогорец1 : 1Брага
19.10.2017 Лига Европы Группа C. Тур 3 Брага0 : 2Лудогорец

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close