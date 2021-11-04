Байер - Бетис 4 Ноября прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
4 Ноября 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Бетис, которое состоится 04 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Бетис
Севилья, Испания
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|21.10.2021
|Лига Европы
|Группа G. Тур 3
|1 : 1