Ференцварош - Селтик 4 Ноября прямая трансляция
Стадион: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия), вместимость: 23700
4 Ноября 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - Селтик, которое состоится 04 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Венгрия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Селтик
Глазго, Шотландия
Главные тренеры
|Петер Штёгер
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|19.10.2021
|Лига Европы
|Группа G. Тур 3
|2 : 0
|26.08.2020
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд
|1 : 2