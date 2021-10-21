Флора - Анортосис 4 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония), вместимость: 15000
4 Ноября 2021, Четверг. 18:30 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Кори Хёвданум (Фарерские острова)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Флора - Анортосис, которое состоится 04 ноября 2021 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Эстония. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флора
Таллин, Эстония
Анортосис
Фамагуста, Кипр
Главные тренеры
|Юрген Хенн
|Темури Кецбая
История личных встреч
|21.10.2021
|Лига конференций
|Группа B. Тур 3
|2 : 2