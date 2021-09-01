Заря - ЦСКА София 4 Ноября прямая трансляция
Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
4 Ноября 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Петри Вильянен (Пори, Финляндия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - ЦСКА София, которое состоится 04 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Заря
Луганск, Украина
ЦСКА С
София, Болгария
Главные тренеры
|Виктор Анатольевич Скрипник
|Стойчо Младенов
История личных встреч
|21.10.2021
|Лига конференций
|Группа C. Тур 3
|0 : 1
|15.08.2019
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд
|1 : 0
|08.08.2019
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд
|1 : 1