АЗ Алкмар - Клуж 4 Ноября прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
4 Ноября 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Ален Дюрьо (Люксембург)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Клуж, которое состоится 04 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
Главные тренеры
|Паскаль Янсен
|Дан Петреску
История личных встреч
|21.10.2021
|Лига конференций
|Группа D. Тур 3
|0 : 1