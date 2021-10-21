Маккаби Т-А - ХИК 4 Ноября прямая трансляция
Стадион: Блюмфильд (Тель-Авив, Израиль), вместимость: 15700
4 Ноября 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Раде Обренович (Словения)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маккаби Т-А - ХИК, которое состоится 04 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Израиль. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Главные тренеры
|Барак Ицхаки
|Тони Коскела
История личных встреч
|21.10.2021
|Лига конференций
|Группа A. Тур 3
|0 : 5