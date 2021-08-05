Линкольн - Слован 4 Ноября прямая трансляция
Стадион: Виктория (Гибралтар, Гибралтар), вместимость: 5000
4 Ноября 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Кристоффер Карлссон (Швеция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Линкольн - Слован, которое состоится 04 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Гибралтар. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Слован Бр
Братислава, Словакия
Главные тренеры
|Майкл Макэлви
|Владимир Вайсс
История личных встреч
|21.10.2021
|Лига конференций
|Группа F. Тур 3
|2 : 0
|10.08.2021
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд
|1 : 1
|05.08.2021
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд
|1 : 3