Омония - Базель 4 Ноября прямая трансляция
Стадион: ГСП (Никосия, Кипр), вместимость: 22859
4 Ноября 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Омония - Базель, которое состоится 04 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Кипр. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Омония
Никосия, Кипр
Базель
Базель, Швейцария
Главные тренеры
|Хеннинг Берг
|Патрик Рахмен
История личных встреч
|21.10.2021
|Лига конференций
|Группа H. Тур 3
|3 : 1