Славия - Маккаби Х 4 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эден (Синот Тип) (Прага, Чехия), вместимость: 21000
4 Ноября 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Кай Стеен (Норвегия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия - Маккаби Х, которое состоится 04 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Чехия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия П
Прага, Чехия
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Главные тренеры
|Йиндржих Трпишовски
|Барак Бахар
История личных встреч
|21.10.2021
|Лига конференций
|Группа E. Тур 3
|1 : 0