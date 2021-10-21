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Славия - Маккаби Х 4 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эден (Синот Тип) (Прага, Чехия), вместимость: 21000
4 Ноября 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Кай Стеен (Норвегия)
СлавияМаккаби Т

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия - Маккаби Х, которое состоится 04 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Чехия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия П
Прага, Чехия
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Главные тренеры
Чехия Йиндржих Трпишовски
Израиль Барак Бахар
История личных встреч
21.10.2021 Лига конференций Группа E. Тур 3 Маккаби Х1 : 0Славия П

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