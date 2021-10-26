Александрия - Металлист 1925 5 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000
5 Ноября 2021, Пятница. 20:30 МСК. Премьер-лига, 14-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Александрия - Металлист 1925, которое состоится 05 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Александрия
Александрия
Металлист 1925
Харьков
Главные тренеры
|Юрий Владимирович Гура
|Валерий Сергеевич Кривенцов
История личных встреч
|26.10.2021
|Кубок Украины
|1/8 финала
|2 : 5