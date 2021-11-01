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Саутгемптон - Астон Вилла 5 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
5 Ноября 2021, Пятница. 23:00 МСК. АПЛ, 11-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия)
СаутгемптонАстон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Астон Вилла, которое состоится 05 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
Австрия Ральф Хазенхюттль
Англия Дин Смит
История личных встреч
30.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 21 Саутгемптон0 : 1Астон Вилла
01.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 7 Астон Вилла3 : 4Саутгемптон
22.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 27 Саутгемптон2 : 0Астон Вилла
21.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 18 Астон Вилла1 : 3Саутгемптон
23.04.2016 Англия - Премьер-лига Тур 35 Астон Вилла2 : 4Саутгемптон
05.12.2015 Англия - Премьер-лига Тур 15 Саутгемптон1 : 1Астон Вилла
28.10.2015 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Саутгемптон2 : 1Астон Вилла
16.05.2015 Англия - Премьер-лига Тур 37 Саутгемптон6 : 1Астон Вилла
24.11.2014 Англия - Премьер-лига Тур 12 Астон Вилла1 : 1Саутгемптон
19.04.2014 Англия - Премьер-лига Тур 35 Астон Вилла0 : 0Саутгемптон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура АПЛ: «Саутгемптон» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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