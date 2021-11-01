Саутгемптон - Астон Вилла 5 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
5 Ноября 2021, Пятница. 23:00 МСК. АПЛ, 11-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия)
Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Астон Вилла, которое состоится 05 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
|Ральф Хазенхюттль
|Дин Смит
История личных встреч
|30.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|0 : 1
|01.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|3 : 4
|22.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|2 : 0
|21.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|1 : 3
|23.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|2 : 4
|05.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|1 : 1
|28.10.2015
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|2 : 1
|16.05.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|6 : 1
|24.11.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|1 : 1
|19.04.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура АПЛ: «Саутгемптон» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.