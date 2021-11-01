Атлетик - Кадис 5 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
5 Ноября 2021, Пятница. 23:00 МСК. Ла Лига, 13-й тур
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик - Кадис, которое состоится 05 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Кадис
Кадис
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Альваро Сервера
История личных встреч
|15.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 23
|0 : 4
|01.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 4
|0 : 1