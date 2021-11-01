Свернуть список

Атлетик - Кадис 5 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
5 Ноября 2021, Пятница. 23:00 МСК. Ла Лига, 13-й тур
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания)
АтлетикКадис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик - Кадис, которое состоится 05 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Кадис
Кадис
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Испания Альваро Сервера
История личных встреч
15.02.2021 Испания - Примера Тур 23 Кадис0 : 4Атлетик Б
01.10.2020 Испания - Примера Тур 4 Атлетик Б0 : 1Кадис

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close