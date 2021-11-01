Эмполи - Дженоа 5 Ноября прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
5 Ноября 2021, Пятница. 22:45 МСК. Серия А, 11-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Дженоа, которое состоится 05 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Дженоа
Генуя
Главные тренеры
|Аурелио Андреацолли
|Давиде Баллардини
История личных встреч
|28.01.2019
|Италия - Серия А
|Тур 21
|1 : 3
|26.08.2018
|Италия - Серия А
|Тур 2
|2 : 1
|05.03.2017
|Италия - Серия А
|Тур 27
|0 : 2
|16.10.2016
|Италия - Серия А
|Тур 8
|0 : 0
|06.03.2016
|Италия - Серия А
|Тур 28
|1 : 0
|24.10.2015
|Италия - Серия А
|Тур 9
|2 : 0
|08.03.2015
|Италия - Серия А
|Тур 26
|1 : 1
|20.10.2014
|Италия - Серия А
|Тур 7
|1 : 1
|27.04.2008
|Италия - Серия А
|Тур 35
|0 : 1
|16.12.2007
|Италия - Серия А
|Тур 16
|1 : 1