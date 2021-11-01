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Эмполи - Дженоа 5 Ноября прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
5 Ноября 2021, Пятница. 22:45 МСК. Серия А, 11-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия)
ЭмполиДженоа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Дженоа, которое состоится 05 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Дженоа
Генуя
Главные тренеры
Италия Аурелио Андреацолли
Италия Давиде Баллардини
История личных встреч
28.01.2019 Италия - Серия А Тур 21 Эмполи1 : 3Дженоа
26.08.2018 Италия - Серия А Тур 2 Дженоа2 : 1Эмполи
05.03.2017 Италия - Серия А Тур 27 Эмполи0 : 2Дженоа
16.10.2016 Италия - Серия А Тур 8 Дженоа0 : 0Эмполи
06.03.2016 Италия - Серия А Тур 28 Дженоа1 : 0Эмполи
24.10.2015 Италия - Серия А Тур 9 Эмполи2 : 0Дженоа
08.03.2015 Италия - Серия А Тур 26 Эмполи1 : 1Дженоа
20.10.2014 Италия - Серия А Тур 7 Дженоа1 : 1Эмполи
27.04.2008 Италия - Серия А Тур 35 Дженоа0 : 1Эмполи
16.12.2007 Италия - Серия А Тур 16 Эмполи1 : 1Дженоа

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