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Майнц - Боруссия М 5 Ноября прямая трансляция

Стадион: Опель-Арена - Кофас-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
5 Ноября 2021, Пятница. 22:30 МСК. Бундеслига, 11-й тур
МайнцБоруссия М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Боруссия М, которое состоится 05 ноября 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Главные тренеры
Дания Бо Свенссон
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
20.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 22 Боруссия М1 : 2Майнц
24.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 5 Майнц2 : 3Боруссия М
25.01.2020 Германия - Бундеслига Тур 19 Боруссия М3 : 1Майнц
24.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 2 Майнц1 : 3Боруссия М
09.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 25 Майнц0 : 1Боруссия М
21.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 8 Боруссия М4 : 0Майнц
01.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 28 Майнц0 : 0Боруссия М
04.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 11 Боруссия М1 : 1Майнц
29.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 31 Майнц1 : 2Боруссия М
11.12.2016 Германия - Бундеслига Тур 14 Боруссия М1 : 0Майнц

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