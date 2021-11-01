Майнц - Боруссия М 5 Ноября прямая трансляция
Стадион: Опель-Арена - Кофас-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
5 Ноября 2021, Пятница. 22:30 МСК. Бундеслига, 11-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Боруссия М, которое состоится 05 ноября 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Главные тренеры
|Бо Свенссон
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|20.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|1 : 2
|24.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|2 : 3
|25.01.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|3 : 1
|24.08.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|1 : 3
|09.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|0 : 1
|21.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|4 : 0
|01.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|0 : 0
|04.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|1 : 1
|29.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|1 : 2
|11.12.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|1 : 0