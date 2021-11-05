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Ланс - Труа 5 Ноября прямая трансляция

Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233
5 Ноября 2021, Пятница. 23:00 МСК. Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция)
ЛансТруа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Труа, которое состоится 05 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Труа
Труа
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Франция Лоран Батлес
История личных встреч
04.02.2020 Франция - Лига 2 Тур 23 Ланс1 : 0Труа
24.08.2019 Франция - Лига 2 Тур 5 Труа2 : 0Ланс
13.08.2019 Франция - Кубок лиги 1-й раунд Труа1 : 2Ланс
24.05.2019 Франция - Лига 2 Труа1 : 2 ДВЛанс
28.01.2019 Франция - Лига 2 Тур 22 Труа1 : 0Ланс
18.08.2018 Франция - Лига 2 Тур 4 Ланс2 : 0Труа
07.02.2018 Кубок Франции 1/8 финала Ланс1 : 0Труа
03.02.2017 Франция - Лига 2 Тур 23 Ланс0 : 0Труа
26.08.2016 Франция - Лига 2 Тур 5 Труа1 : 1Ланс
26.05.2007 Франция - Лига 1 Тур 38 Труа3 : 0Ланс

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