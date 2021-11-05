Ланс - Труа 5 Ноября прямая трансляция
Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233
5 Ноября 2021, Пятница. 23:00 МСК. Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Труа, которое состоится 05 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Труа
Труа
Главные тренеры
|Франк Эз
|Лоран Батлес
История личных встреч
|04.02.2020
|Франция - Лига 2
|Тур 23
|1 : 0
|24.08.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 5
|2 : 0
|13.08.2019
|Франция - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 2
|24.05.2019
|Франция - Лига 2
|1 : 2 ДВ
|28.01.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 22
|1 : 0
|18.08.2018
|Франция - Лига 2
|Тур 4
|2 : 0
|07.02.2018
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 0
|03.02.2017
|Франция - Лига 2
|Тур 23
|0 : 0
|26.08.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 5
|1 : 1
|26.05.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|3 : 0