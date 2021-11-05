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Бенфика - Брага 8 Ноября прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
8 Ноября 2021, Понедельник. 00:15 МСК. Примейра, 11-й тур
БенфикаБрага

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Брага, которое состоится 08 ноября 2021 года в 00:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Брага
Брага
Главные тренеры
Португалия Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
Португалия Карлуш Карвальял
Португалия Жоао Марио Феррейра Оливейра
История личных встреч
23.05.2021 Кубок Португалии Финал Брага2 : 0Бенфика
21.03.2021 Португалия - Примейра Тур 24 Брага0 : 2Бенфика
20.01.2021 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Брага2 : 1Бенфика
08.11.2020 Португалия - Примейра Тур 7 Бенфика2 : 3Брага
15.02.2020 Португалия - Примейра Тур 21 Бенфика0 : 1Брага
18.12.2019 Кубок Португалии 1/8 финала Бенфика2 : 1Брага
01.09.2019 Португалия - Примейра Тур 4 Брага0 : 4Бенфика
28.04.2019 Португалия - Примейра Тур 31 Брага1 : 4Бенфика
23.12.2018 Португалия - Примейра Тур 14 Бенфика6 : 2Брага
13.01.2018 Португалия - Примейра Тур 18 Брага1 : 3Бенфика

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