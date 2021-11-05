Бенфика - Брага 8 Ноября прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
8 Ноября 2021, Понедельник. 00:15 МСК. Примейра, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Брага, которое состоится 08 ноября 2021 года в 00:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Брага
Брага
Главные тренеры
|Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
|Карлуш Карвальял
|Жоао Марио Феррейра Оливейра
История личных встреч
|23.05.2021
|Кубок Португалии
|Финал
|2 : 0
|21.03.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|0 : 2
|20.01.2021
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 1
|08.11.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|2 : 3
|15.02.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 21
|0 : 1
|18.12.2019
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 1
|01.09.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|0 : 4
|28.04.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|1 : 4
|23.12.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|6 : 2
|13.01.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|1 : 3