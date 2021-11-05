Арсенал Тула - Уфа 6 Ноября прямая трансляция
Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
6 Ноября 2021, Суббота. 14:00 МСК. РПЛ, 14-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Тула - Уфа, которое состоится 06 ноября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Тула
Уфа
Уфа
Главные тренеры
|Миодраг Божович
|Алексей Борисович Стукалов
История личных встреч
|16.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|2 : 1
|14.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|2 : 3
|22.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|0 : 0
|11.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 0
|20.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|1 : 2
|05.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|1 : 1
|07.04.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|2 : 1
|24.09.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|1 : 0
|30.04.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|1 : 0
|30.10.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|0 : 2