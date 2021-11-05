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Арсенал Тула - Уфа 6 Ноября прямая трансляция

Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
6 Ноября 2021, Суббота. 14:00 МСК. РПЛ, 14-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Арсенал ТулаУфа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Тула - Уфа, которое состоится 06 ноября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Тула
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Черногория Миодраг Божович
Россия Алексей Борисович Стукалов
История личных встреч
16.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Уфа2 : 1Арсенал
14.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Арсенал2 : 3Уфа
22.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Уфа0 : 0Арсенал
11.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Арсенал1 : 0Уфа
20.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Уфа1 : 2Арсенал
05.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Арсенал1 : 1Уфа
07.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Арсенал2 : 1Уфа
24.09.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Уфа1 : 0Арсенал
30.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Уфа1 : 0Арсенал
30.10.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Арсенал0 : 2Уфа

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