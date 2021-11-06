Свернуть список

Сочи - ЦСКА 6 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
6 Ноября 2021, Суббота. 19:00 МСК. РПЛ, 14-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Динамо МЦСКА

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - ЦСКА, которое состоится 06 ноября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Владимир Валентинович Федотов
Россия Алексей Владимирович Березуцкий
История личных встреч
18.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Сочи2 : 1ЦСКА
22.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 15 ЦСКА1 : 1Сочи
10.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Сочи2 : 3ЦСКА
11.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 5 ЦСКА0 : 0Сочи

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close