Сочи - ЦСКА 6 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
6 Ноября 2021, Суббота. 19:00 МСК. РПЛ, 14-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - ЦСКА, которое состоится 06 ноября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Алексей Владимирович Березуцкий
История личных встреч
|18.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|2 : 1
|22.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|1 : 1
|10.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|2 : 3
|11.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|0 : 0