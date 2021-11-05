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Динамо Москва - Краснодар 6 Ноября прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
6 Ноября 2021, Суббота. 16:30 МСК. РПЛ, 14-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
Динамо МКраснодар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Москва - Краснодар, которое состоится 06 ноября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Германия Сандро Шварц
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
18.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Краснодар2 : 3Динамо М
04.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Динамо М2 : 0Краснодар
19.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Краснодар0 : 2Динамо М
20.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Динамо М1 : 1Краснодар
14.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Динамо М1 : 1Краснодар
30.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Краснодар3 : 0Динамо М
10.03.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Динамо М0 : 0Краснодар
27.08.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Краснодар2 : 0Динамо М
04.04.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Динамо М1 : 4Краснодар
13.09.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Краснодар4 : 0Динамо М

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