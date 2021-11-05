Динамо Москва - Краснодар 6 Ноября прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
6 Ноября 2021, Суббота. 16:30 МСК. РПЛ, 14-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Москва - Краснодар, которое состоится 06 ноября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Сандро Шварц
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|18.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|2 : 3
|04.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|2 : 0
|19.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|0 : 2
|20.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|1 : 1
|14.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|1 : 1
|30.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|3 : 0
|10.03.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|0 : 0
|27.08.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|2 : 0
|04.04.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|1 : 4
|13.09.2015
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|4 : 0