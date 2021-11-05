Свернуть список

Крылья Советов - Химки 6 Ноября прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
6 Ноября 2021, Суббота. 16:30 МСК. РПЛ, 14-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
Крылья СоветовХимки

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Химки, которое состоится 06 ноября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Химки
Химки
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
22.02.2021 Кубок России 1/8 финала Химки0 : 4Крылья Советов
12.11.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 23 Крылья Советов2 : 0Химки
30.07.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 5 Химки0 : 2Крылья Советов
16.08.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Химки1 : 3Крылья Советов
10.04.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Крылья Советов3 : 0Химки
14.09.2008 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Крылья Советов3 : 0Химки
26.04.2008 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Химки1 : 0Крылья Советов
11.11.2007 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Химки4 : 1Крылья Советов
10.03.2007 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Крылья Советов1 : 0Химки

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close