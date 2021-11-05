Крылья Советов - Химки 6 Ноября прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
6 Ноября 2021, Суббота. 16:30 МСК. РПЛ, 14-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Химки, которое состоится 06 ноября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Химки
Химки
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|22.02.2021
|Кубок России
|1/8 финала
|0 : 4
|12.11.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 23
|2 : 0
|30.07.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 5
|0 : 2
|16.08.2009
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|1 : 3
|10.04.2009
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|3 : 0
|14.09.2008
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|3 : 0
|26.04.2008
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|1 : 0
|11.11.2007
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|4 : 1
|10.03.2007
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|1 : 0