Ростов - Рубин 7 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
7 Ноября 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. РПЛ, 14-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Рубин, которое состоится 07 ноября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Виталий Витальевич Кафанов
|Леонид Викторович Слуцкий
История личных встреч
|10.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|0 : 1
|22.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|0 : 2
|16.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|0 : 0
|25.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|2 : 1
|16.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|0 : 2
|31.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|1 : 1
|21.04.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|1 : 1
|15.10.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|0 : 1
|14.05.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|4 : 2
|18.11.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|0 : 0