Спартак Москва - Локомотив 7 Ноября прямая трансляция
Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
7 Ноября 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. РПЛ, 14-й тур
Главный судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Москва - Локомотив, которое состоится 07 ноября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Руй Витория
|Маркус Гисдоль
История личных встреч
|11.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|2 : 0
|23.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|2 : 1
|08.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|1 : 1
|05.02.2020
|Кубок Матч Премьер
|Тур 2
|1 : 1 2 : 4
|27.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|0 : 3
|29.01.2019
|Фонбет Кубок Матч Премьер
|Тур 3
|4 : 0
|02.12.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|2 : 1
|04.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|0 : 0
|04.03.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|0 : 0
|19.08.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|3 : 4