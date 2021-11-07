Урал - Зенит 7 Ноября прямая трансляция
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
7 Ноября 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. РПЛ, 14-й тур
Главный судья: Игорь Панин (Дмитров, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Зенит, которое состоится 07 ноября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Игорь Михайлович Шалимов
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|27.01.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|05.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|5 : 1
|19.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|1 : 1
|14.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|7 : 1
|06.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|1 : 3
|02.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|0 : 1
|19.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|4 : 1
|02.12.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|2 : 1
|09.08.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 1
|22.04.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|2 : 0