Ахмат - Нижний Новгород 7 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
7 Ноября 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. РПЛ, 14-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Нижний Новгород, которое состоится 07 ноября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Александр Анатольевич Кержаков