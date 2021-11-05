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Черноморец - Рух Львов 6 Ноября прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
6 Ноября 2021, Суббота. 20:30 МСК. Премьер-лига, 14-й тур
ЧерноморецРух Львов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Рух Львов, которое состоится 06 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Одесса
Рух В
Винники
Главные тренеры
Украина Юрий Леонтьевич Мороз
Беларусь Леонид Станиславович Кучук
История личных встреч
11.07.2020 Украина - Первая лига Тур 23 Черноморец2 : 2Рух В
08.09.2019 Украина - Первая лига Тур 8 Рух В2 : 0Черноморец

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