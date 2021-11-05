Минай - Мариуполь 6 Ноября прямая трансляция
Стадион: Авангард (Ужгород, Украина), вместимость: 12000
6 Ноября 2021, Суббота. 15:00 МСК. Премьер-лига, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минай - Мариуполь, которое состоится 06 ноября 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Минай
Минай
Мариуполь
Мариуполь
Главные тренеры
|Игорь Иванович Леонов
|Остап Миронович Маркевич
История личных встреч
|20.03.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 19
|0 : 0
|17.10.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 6
|0 : 1