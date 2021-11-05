Ингулец - Днепр-1 7 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ингулец (Петрово, Украина), вместимость: 1720
7 Ноября 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Премьер-лига, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ингулец - Днепр-1, которое состоится 07 ноября 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ингулец
Петрово
Днепр-1
Днепр
Главные тренеры
|Сергей Дмитриевич Лавриненко
|Игор Йовичевич
История личных встреч
|14.02.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 0
|23.08.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 1
|1 : 1
|30.10.2019
|Кубок Украины
|1/8 финала
|2 : 1
|05.05.2019
|Украина - Первая лига
|Тур 27
|3 : 3
|07.10.2018
|Украина - Первая лига
|Тур 12
|1 : 2