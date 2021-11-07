Колос - Шахтёр 7 Ноября прямая трансляция
Стадион: Колос (Ковалёвка, Украина), вместимость: 2500
7 Ноября 2021, Воскресенье. 18:00 МСК. Премьер-лига, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - Шахтёр, которое состоится 07 ноября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колос
Ковалёвка
Шахтёр Д
Донецк
Главные тренеры
|Сергей Кузнецов
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|14.02.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 14
|0 : 0
|21.08.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 1
|3 : 1
|15.07.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 9
|2 : 0
|14.06.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 4
|0 : 1
|08.03.2020
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 22
|3 : 4
|18.10.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 11
|6 : 0