Заря - Верес 7 Ноября прямая трансляция
Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
7 Ноября 2021, Воскресенье. 18:00 МСК. Премьер-лига, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Верес, которое состоится 07 ноября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Заря
Луганск
Верес
Ровно
Главные тренеры
|Виктор Анатольевич Скрипник
|Юрий Николаевич Вирт
История личных встреч
|03.03.2021
|Кубок Украины
|1/4 финала
|1 : 2
|29.04.2018
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 7
|1 : 0
|18.03.2018
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 2
|0 : 1
|18.11.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 16
|1 : 1
|12.08.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 5
|0 : 1