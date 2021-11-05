Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 6 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
6 Ноября 2021, Суббота. 15:30 МСК. АПЛ, 11-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 06 ноября 2021 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
|Уле-Гуннар Сульшер
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|07.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|0 : 2
|06.01.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|0 : 2
|12.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|0 : 0
|08.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|2 : 0
|29.01.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|0 : 1
|07.01.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|1 : 3
|07.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 2
|24.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|0 : 2
|11.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|3 : 1
|07.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|2 : 3