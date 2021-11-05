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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 6 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
6 Ноября 2021, Суббота. 15:30 МСК. АПЛ, 11-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
НорвичМанчестер Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 06 ноября 2021 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
07.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 27 Манчестер Сити0 : 2Манчестер Юнайтед
06.01.2021 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Манчестер Юнайтед0 : 2Манчестер Сити
12.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 12 Манчестер Юнайтед0 : 0Манчестер Сити
08.03.2020 Англия - Премьер-лига Тур 29 Манчестер Юнайтед2 : 0Манчестер Сити
29.01.2020 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Манчестер Сити0 : 1Манчестер Юнайтед
07.01.2020 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Манчестер Юнайтед1 : 3Манчестер Сити
07.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 16 Манчестер Сити1 : 2Манчестер Юнайтед
24.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 31 Манчестер Юнайтед0 : 2Манчестер Сити
11.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 12 Манчестер Сити3 : 1Манчестер Юнайтед
07.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 33 Манчестер Сити2 : 3Манчестер Юнайтед

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