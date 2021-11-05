Брайтон - Ньюкасл 6 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
6 Ноября 2021, Суббота. 20:30 МСК. АПЛ, 11-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон - Ньюкасл, которое состоится 06 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
|Грэм Поттер
|Грейми Джонс
История личных встреч
|20.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|3 : 0
|20.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|0 : 3
|20.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|0 : 0
|21.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|0 : 0
|27.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|1 : 1
|20.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|0 : 1
|30.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|0 : 0
|24.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|1 : 0
|28.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 28
|1 : 2
|27.08.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|2 : 0