Свернуть список

Брайтон - Ньюкасл 6 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
6 Ноября 2021, Суббота. 20:30 МСК. АПЛ, 11-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
БрайтонНьюкасл

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон - Ньюкасл, которое состоится 06 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
Англия Грэм Поттер
Англия Грейми Джонс
История личных встреч
20.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 29 Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Ньюкасл Юнайтед
20.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 2 Ньюкасл Юнайтед0 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
20.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 37 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Ньюкасл Юнайтед
21.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 6 Ньюкасл Юнайтед0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
27.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 36 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Ньюкасл Юнайтед
20.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 9 Ньюкасл Юнайтед0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
30.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 21 Ньюкасл Юнайтед0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
24.09.2017 Англия - Премьер-лига Тур 6 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Ньюкасл Юнайтед
28.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 28 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Ньюкасл Юнайтед
27.08.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 5 Ньюкасл Юнайтед2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close