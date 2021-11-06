Челси - Бёрнли 6 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
6 Ноября 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 11-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Бёрнли, которое состоится 06 ноября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Шон Дайч
История личных встреч
|31.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|2 : 0
|31.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|0 : 3
|11.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|3 : 0
|26.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|2 : 4
|22.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|2 : 2
|28.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|0 : 4
|19.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|1 : 2
|12.08.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|2 : 3
|12.02.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|1 : 1
|27.08.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|3 : 0