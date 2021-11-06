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Челси - Бёрнли 6 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
6 Ноября 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 11-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
ЧелсиБернли

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Бёрнли, которое состоится 06 ноября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Англия Шон Дайч
История личных встреч
31.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 21 Челси2 : 0Бёрнли
31.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 7 Бёрнли0 : 3Челси
11.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 22 Челси3 : 0Бёрнли
26.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 10 Бёрнли2 : 4Челси
22.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 35 Челси2 : 2Бёрнли
28.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 10 Бёрнли0 : 4Челси
19.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 31 Бёрнли1 : 2Челси
12.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 1 Челси2 : 3Бёрнли
12.02.2017 Англия - Премьер-лига Тур 25 Бёрнли1 : 1Челси
27.08.2016 Англия - Премьер-лига Тур 3 Челси3 : 0Бёрнли

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