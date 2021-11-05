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Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 6 Ноября прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
6 Ноября 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 11-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия)
Кристал ПэласВулверхэмптон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Вулверхэмптон, которое состоится 06 ноября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
Франция Патрик Виейра
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
30.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 21 Кристал Пэлас1 : 0Вулверхэмптон
08.01.2021 Кубок Англии 1/32 финала Вулверхэмптон1 : 0Кристал Пэлас
30.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 7 Вулверхэмптон2 : 0Кристал Пэлас
20.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 37 Вулверхэмптон2 : 0Кристал Пэлас
22.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 6 Кристал Пэлас1 : 1Вулверхэмптон
02.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 21 Вулверхэмптон0 : 2Кристал Пэлас
06.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 8 Кристал Пэлас0 : 1Вулверхэмптон

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