Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 6 Ноября прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
6 Ноября 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 11-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Вулверхэмптон, которое состоится 06 ноября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
|Патрик Виейра
|Бруну Лаже
История личных встреч
|30.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|1 : 0
|08.01.2021
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|30.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|2 : 0
|20.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|2 : 0
|22.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|1 : 1
|02.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|0 : 2
|06.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|0 : 1